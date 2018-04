Lancia Kandahar door Fioravanti

Door: BV

et Italiaanse stijlhuis Fioravanti zal op het Autosalon van Genève de Lancia Kandahar presenteren. Dat studiemodel is gebaseerd op de Lancia Musa, maar heeft een flexibeler en ruimer interieur. Fioravanti verlengde daartoe het model. De extra centimeters werden in de achteroverhang gevonden. Handig, want dan moest het onderstel niet verbouwd worden. Volgens de ontwerper is de langere versie daarom ook eenvoudig in serie te produceren.

Fioravanti werkte zich onlangs nog in de kijkers door het wegklapdak, met een instelbare variabele tint, voor de Ferrari 575 Superamerica. Ook van deze Kandahar is het dak speciaal, want eveneens volledig uit glas. Het loopt achteraan over in de grondig hertekende achterklep. Het dak laat uiteraard veel zonlicht binnen, wat het ruimtegevoel in het interieur versterkt. Om de passagiers toch nog enige privacy te gunnen, zijn de achterste stijlen ondoorzichtig.

Het uiterlijk werd door Fioravanti wat stoerder gemaakt, waardoor de Musa omgetoverd wordt tot een avontuurlijke, maar elegante MPV. Naast de dikke kunststof profielen die de meerderheid van het koetswerk bedekken en de eerder vernoemde kofferklep, werden ook de bumpers herzien. Het voorste exemplaar valt vooral op door de complexe vorm van de luchtinlaatopening.