Bugatti Veyron eindelijk klaar

e ontwikkeling van de Bugatti Veyron -de eerste supersportwagen die 1000pk sterk zou moeten zijn- loopt niet van een leien dakje, maar in september hoopt moederconcern VW nu toch de definitieve versie voor te stellen. De première op het Autosalon van Frankfurt volgt dan bijna 2 jaar later dan gepland. Eerder stuurden al transmissie-, stroomlijn- en remproblemen de lancering van de meer dan 400pk snelle bolide in de war.

Bugatti zal niet meer dan 300 Veyron produceren. Al 50 klanten hebben het voorschot van € 300.000, op een geschatte verkoopprijs van 1 miljoen euro, neergeteld.