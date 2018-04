Extreme open Lamborghini in Genève

Door: BV

L

amborghini zal ter gelegenheid van het Autosalon van Genève het doek van de ‘Concept S’ lichten. Dat is een stijlstudie van een extreme open tweezitter, waarmee het merk wil aanknopen met gelijkaardige voorgangers als de 350 GTS en de Miura Roadster.

De extreme interpretatie van open rijden werd ontwikkeld de Belg Luc Donckerwolke in het in Bologna gelegen Centro Stile Lamborghini. Het model is gebaseerd op de Gallardo, maar de inspiratie was vooral afkomstig van klassieke racewagens met slechts één zitplaats. De Concept S heeft er twee, maar ze zijn volledig van elkaar gescheiden door glaspartijen en een middentunnel. Dat glas kwalificeert niet meteen als ‘ruit’; het zijn windgeleiders die de luchtstroom over de hoofden van de inzittenden moeten leiden. Tussen beide compartimenten ontstaat een sterke luchtstroom die geleid wordt naar een centrale luchtinlaat voor het motorblok.

De centrale achteruitkijkspiegel is vervangen door een elektrisch bediend exemplaar dat tussen beide windschutten zit. In normale omstandigheden zit het verzonken, zodat de luchtstroom niet verstoord wordt. Enkel wanneer de bestuurder de achteruitkijkspiegel wil gebruiken, komt die naar boven. De Concept S laat betere aërodynamische waarden optekenen, vooral dankzij het gebruik van een nieuwe voorspoiler en een grote achterdiffuser.