Hou het proper voor Valentijn

omma, een producent voor smeer- en schoonmaakmiddelen voor de automobielindustrie liet ter gelegenheid van Valentijn onderzoeken of vrouwen nu wél of niet afgaan op de auto van hun afspraakje. Wat blijkt? Mannen moet er niet alleen voor zorgen dat ze er zelf piekfijn uitzien, ook hun vervoermiddel wordt aan een inspectie onderworpen. Vloeken of ongepast taalgebruik achter het stuurwiel is voor 27% van de vrouwen een dooddoener, gevolgd door het niet respecteren van voldoende tussenafstand (20%). Een propere wagen hebben kan ook geen kwaad, want 16% van de vrouwen neemt aanstoot aan een rommelig, muf of vuil interieur. Voor 12% is luide muziek ook nog een probleem terwijl in de UK, waar het onderzoek werd uitgevoerd, nog 8% van de vrouwen verwacht dat de deur voor hen wordt opengehouden.

Van de ondervraagde mannen bekende 46% dat ze beter gemanierd aan het verkeer deelnemen als ze op een afspraakje zijn. Een kleine 7% wijzigt zelfs de muziek naar een meer romantisch melodietje.