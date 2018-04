Donkervoort bouwt 270 RS

Door: BV

ls eerbetoon aan de D8 207 RS die enkele maanden geleden op de beroemde Nordschleife het ronderecord voor straatauto’s van de Porsche Carrera GT afsnoepte met een tijd van 7,32.44 minuten, introduceert Donkervoort op de Nederlandse AutoRAI een wegversie van de 270 RS. In tegenstelling tot de recordauto gaat het om een meer traditionele open variant. De opzichtige spoilerset verdween omdat de nicheconstructeur opteerde voor verborgen drukvlakken om de neerwaartse druk te verhogen. De D8 270 RS onderscheidt zich nauwelijks van de andere D8’s, maar omwille van het flink gestegen vermogen (270pk) van de Audi 1.8l Turbo viercilindermotor, was het noodzakelijk de koeling te verbeteren. Een andere neus die meer lucht hapt en de implementatie van een extra radiator in de flank zorgen daarvoor.

De D8 beschikt ook nog over andere wielen en een aantal subtiele details, zoals de gravering van de versnellingspookknop en het genummerde typeplaatje, om aan te geven dat het hier niet om een gewone uitvoering gaat. Donkervoort zal slechts 25 stuks bouwen. De meeste daarvan zijn reeds verkocht. Kopers krijgen ook meteen een speciale rijvaarheidheidstraining die wordt verzorgd door Prodrive.