Inschrijvingen januari 2005

e automarkt laat positieve cijfers noteren tijdens de eerste maand van het jaar, zo blijkt uit cijfers van vakorganisatie FEBIAC en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Afgelopen maand werden niet minder dan 50.958 nieuwe personenwagens ingeschreven en dat is 8,4% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de lichte en zware vrachtvoertuigen zijn de cijfers rooskleurig. De eerste categorie scoort met 5.903 eenheden immers 11,9% hoger dan in januari 2004. De zware bedrijfsvoertuigen doen zelfs 20% beter, met een uitzonderlijke stijging van 27% (926 stuks) voor de trekkers. Enkel het segment van 3,5 tot 16 ton MTM laat een daling van 7,3% noteren. Bij de motorfietsen is het segment afgelopen maand gekrompen met 3%.

Febiac voorspelt dat deze positieve resultaten de komende maanden door het Salon-effect ondersteund zullen worden en mikt voor het hele jaar op een blijvend hoog niveau. Intussen heeft de organisatie het cijfermateriaal van 2004 verder geanalyseerd. Daaruit blijkt dat in 2004 21.084 voertuigen, 4,4% van de totale inschrijvingen, binnen een maand na de eerste inschrijving weer uit de lijsten werd geschrapt. In 2003 bedroeg dat percentage nog 5,3%. Febiac ziet een verklaring in de daling van het aantal schrappingen in de toenemende prijsharmonisatie van nieuwe auto’s in Europa.

De januari top-3 is een Frans onderonsje geworden. Renault, Peugeot en Citroën vullen het ereschavot met respectievelijk 5.978, 5.542 en 5.307 stuks. VW en Opel maken met 4.706 en 4.569 stuks de top vijf compleet.