320.000 bezoekers voor Salon van Brussel

Door: BV

et Salon van Lichte Vrachtvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s trok dit jaar naar schatting 320.000 bezoekers. Dat aantal is 16% hoger dan tijdens de vorige editie in januari 2003.

Organisator Febiac meent dat de grote publieks- en mediabelangsteling en goede commerciële resultaten het vertrouwen van de exposanten in de markt versterkt. Mede door het hoge bezoekersaantal verwacht de vakorganisatie, wat de inschrijvingen van nieuwe voertuigen betreft, een evenaring van het hoge niveau van 2004.