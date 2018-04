GM Sequel: weer een stap dichter

Door: BV

a de concept cars AUTOnomy en Hy-wire zet GM weer een stap in de richting van een in serie geproduceerd model dat gebruik maakt van brandstofcellen. Deze, en technologieën als de ‘by-wire’ techniek en wielnaafmotoren, werden sinds de Hy-wire aan een hoog tempo verder ontwikkeld. De GM Sequel heeft daardoor, nauwelijks drie jaar later, een verdubbelde autonomie en accelereert dubbel zo snel naar 100km/u. GM wil de brandstoftechnologie tegen 2010 zo ver ontwikkelen dat het op vlak van duurzaamheid en prestaties kan concurreren met de huidige interne verbrandingsmotoren.

De Sequel is een compacte SUV met vierwielaandrijving, ruwweg even groot als een Cadillac SRX. De waterstofvoorraad is voldoende voor een autonomie van 480km/u. Het acceleratievermogen is voldoende voor een optrektijd naar 100km/u van 10 seconden. De vermogensmodule bestaat uit de eigenlijke brandstofcellen, de waterstof- en luchtverwerkingssubsystemen, het koelsysteem en het distributiesysteem met hoog voltage. Deze module levert een vermogen van 73 kW met hoog voltage voor de elektrische tractiemotoren en voor hulpsystemen als de HVAC-installatie (verwarming, ventilatie en airconditioning), de ‘by-wire’ elektronica en de batterij. Het hele systeem zit verpakt in een 28cm hoog ‘skateboardchassis’ dat sinds de AUTOnomy en Hy-wire alweer geëvolueerd is.

De ‘by-wire’ technologie vervangt de traditionele rijsystemen door elektronische verbinden. De elektronica kan de gegevens op die manier beter interpreteren en de remprestaties, acceleraties en weggedrag verbeteren.