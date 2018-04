Jaguar Advanced Lightweight Coupé

Door: BV

J

aguar wil met de Advanced Lightweight Coupé, die op het Salon van Detroit aan het publiek wordt gepresenteerd, tonen welke richting het merk aan het begin van de 21ste eeuw inslaat. De studie is ontworpen door het Jaguar Designteam onder het toeziende oog van Ian Callum.

De Coupé kreeg een uitgesproken houding, terwijl een krachtig profiel -gevormd door genereuze maar strakke welvingen- zorgt voor een visuele dynamiek. De voor- en achterkant lopen spits toe. Het design is bovendien minimalistisch. Jaguar claimt geen enkele plooilijn te hebben getekend die niet noodzakelijk of nuttig is en belooft dat kenmerk op toekomstige modellen te integreren. Het massieve 21-duims lichtmetaal, in dit geval geschoeid met op maat gemaakt Pirelli-rubber, geeft het geheel een karaktervolle uitstraling. Vooraan is de zuivere geometrische vorm van de radiatorgrille, waarvoor inspiratie werd gevonden in de geschiedenis van het merk, bepalend voor het uiterlijk. Gepolijst aluminium zorgt voor een delicate, technologische toets. De koplampen zijn dan weer wat hoekiger, zodat ze beter bij de tijdsgeest aansluiten. Verchroomde luchtdoorstroomopeningen achter de voorwielen zorgen voor een verbeterde aërodynamica en koeling van het motorblok.

Het interieur biedt plaats aan vier inzittenden. Vooraan vinden we twee volwaardige sportzetels, achteraan zijn de zitplaatsen compacte individuele kuipstoelen. Voor de bekleding werd geopteerd voor bruin leder. De stiknaden zijn in een contrasterende kleur uitgevoerd. Samen met de talrijk aanwezige aluminium sierelementen zorgen ze voor een luxueuze uitstraling en een modern uitzicht. De middenconsole biedt plaats aan een aanraakscherm van Alpine, maar een tweede informatiedisplay werd in het instrumentenbord geïntegreerd. De automatische transmissie wordt bediend via versnellingshendels achter het stuurwiel. Dat is voor het eerst bij Jaguar.

De Advanced Lightweight Coupé beschikt, net als de XJ, over een aluminium architectuur. Die is volgens de Britten 40 procent lichter en 60 procent stijver dan een conventioneel stalen koetswerk. Met een V8 uit de Jaguar-stal zou het model probleemloos in minder dan 5 seconden kunnen accelereren naar 100km/u. Een top van 330km/u wordt in het vooruitzicht gesteld.