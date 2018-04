Belgische automarkt stijgt 5,7% in 2004

Door: BV

ebiac en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hebben de inschrijvingscijfers van afgelopen maand december bekendgemaakt. Die sloot bij de personenwagens met 24.849 stuks 5,4% lager af dan december vorig jaar, maar de totaalcijfers van 2004 stijgen ruim boven die 2003 uit. Tijdens het ganse jaar 2004 werden immers 484.757 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is 5,7% meer dan de 458.796 stuks van 2003.

De groei was niet alleen te merken bij de personenwagens. De vrachtvoertuigen gaan 14,7% in het groen, bij de zware bedrijfsvoertuigen werden 7,1% meer inschrijvingen genoteerd en de motorfietsen sluiten met meer dan 25.000 stuks zelfs 12,7% beter af dan in 2003.

Febiac stelt dat de toegenomen vraag in eerste instantie te wijten is aan de aan het herstel van de economie. De privéconsumptie steeg daardoor met 2,2% terwijl de investeringen door bedrijven met 3,5% de hoogte in gingen. Febiac haalt ook nog het succes van het Brusselse Autosalon aan om de sterke eerste kwartaalcijfers te verklaren. De terugval van de automarkt, zoals door de organisatie voorspeld, heeft zich enkel gemanifesteerd tijdens de maanden september en oktober. De daling is bovendien beperkter gebleven dan verwacht, zowel in omvang als in tijdsduur. Omdat alles wijst op een stabiele automarkt, mikt de vakorganisatie voor volgend jaar op een afzet van 480.000 à 485.000 eenheden.

Afgelopen decembermaand wist Volkswagen het meeste wagens te leveren (3.503 stuks). Opel staat op twee met 2.805 voertuigen, in de top vijf gevolgd door Peugeot (2.694), Renault (2.340) en Citroën (2.054).