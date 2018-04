Range Rover opgefrist voor modeljaar 2006

Door: BV

et is pas enkele weken geleden dat Land Rover met de Range Rover Sport een vijfde productlijn, in dit geval meer dan alleen maar oppervlakkig gebaseerd op de Range Rover, introduceerde. De ‘echte’ Range Rover moet er nu ook aan geloven. Wellicht uit vrees voor te veel intern kannibalisme, gaat het model ook even bij de plastisch chirurg langs. De ingrepen aan de koets omvatten een nieuw radiatorrooster, een gewijzigde bumper, andere lichtblokken die vooraan verder in het rooster doorlopen en gewijzigde koelsleuven achter de voorste wielkasten. Om het geheel er wat potenter uit te laten zien, krijgen de velgen ook een grotere diameter. Die bedraagt voortaan 18 of 19 duim.

De grootste wijziging vindt echter plaats onder de aangepaste vormgeving van de motorkap. Tussen de voorwielen zijn voortaan immers twee nieuwe V8-motoren van Jaguar-origine te vinden. Daarmee werkt eigenaar Ford meteen enkele restanten van het BMW-tijdperk de deur uit. Het gaat om een atmosferische 4,4l met een vermogen van 306pk en een ‘supercharged’ 4,2l V8 die nog 90 paarden meer uitbraakt voor het topmodel. Die krachtbron levert ook een majestueus koppel van 560Nm. Land Rover claimt bovendien dat de motoren lichter én zuiniger zijn dan voorheen. Dat de Range beter presteert is in elk geval een feit; de atmosferische variant accelereert 5 tienden sneller naar 100km/u dan voorheen. De V8 met compressor knabbelt zelfs anderhalve seconde van de tijd af. Beide motoren worden steeds gekoppeld aan een automatische zesbak van fabrikant ZF. Het tussendifferentieel is voortaan elektronisch gestuurd. Voor het zware terreinwerk is er uiteraard ook nog steeds een extra reductietandwiel. Om de rijeigenschappen te verbeteren is het stuurgevoel verfijnd en werd de regelbare rijhoogte aangepast.

Het interieurdesign verandert niet. De drukgevulde versie zal wel met twee nieuwe kleurencombinaties voor de binnenzijde verkrijgbaar zijn, al dan niet met zwart gelakt hout en roestvrij stalen pedalen. Omdat de motoren beter van het interieur geïsoleerd zijn, wordt het binnenin wat stiller. Met hetzelfde doel zijn de zijruiten voortaan gelaagd en is het profiel van de A-stijl aangepast. De uitrusting wordt gemoderniseerd met onder meer een achteruitrijcamera, een bandendrukcontrolesysteem, adaptieve koplampen, een entertainmentsysteem met twee 6,5” kleurenschermen voor de achterbank. Voor het DVD-navigatiesysteem is er voortaan een aanraakscherm.

De vernieuwde Range komt in het voorjaar van 2005 naar ons land. Het model zal z’n werelddebuut beleven aan de zijde van de Range Rover Sport op het Autosalon van Detroit. De Belgische première volgt al in januari op het Salon van Brussel. De dieselversie, met een ongewijzigde motor, zal dan beschikbaar zijn vanaf € 63.500. De benzines beginnen bij € 78.700.