Bitter komt terug met CD2

n 1986 verdween het automerk van de Duitse ex-autopiloot Erich Bitter van de markt nadat het 15 jaar lang exclusieve modellen bouwde op basis van bij Opel geleende onderstellen, transmissies en motoren. Het bedrijf bleef daarna wel actief in de auto-industrie. De inmiddels 72-jarige Bitter presenteerde in 2003 op het Autosalon van Genève een prototype voor de CD2. Die coupé is alweer gebaseerd op een GM-technologie.

De CD2 krijgt de 400pk sterke V8 uit de Chevrolet Corvette onder de kap. In maart wordt het nieuwe productiemodel al voorgesteld op het Autosalon van Genève. Komende zomer zou de CD2 al in productie moeten gaan. Bitter wil jaarlijks een vijftigtal stuks bouwen die de fabriek voor dik € 100.000 zullen verlaten. Om over te kunnen gaan tot een productie in beperkte reeksen moest Bitter ongeveer 2,5 miljoen euro ophalen. Het maakte bekend dat die financiering rond is.