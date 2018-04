S203: krachtigste Subaru Impreza ooit

Door: BV

e autosportafdeling van Subaru, Subaru Technica International, dat onder meer de Impreza WRX STi produceert, maar ook instaat voor de productie van de officiële rallywagens, brengt een extra potente versie van de Impreza op de markt. Die beschikt nog steeds over de drukgevoede tweeliter boxermotor, maar door een grotere turbo te monteren, het motormanagement aan te passen en de uitlaatlijn op te waarderen braakt die 322pk uit. De koppelkromme piekt op 422Nm. Nooit eerder had een Impreza zo veel vermogen. De prestaties zijn er naar; de spurt naar 100km/u wordt in 4,5sec afgehaspeld.

Het model is aan de buitenzijde te herkennen aan de grote, recht uit de racerij afkomstige achterspoiler, het specifieke BBS-lichtmetaal, de specifieke S203-badges en een luchthapper die de gegroeide turbo van meer koellucht moet voorzien. Aan de binnenzijde monteert STi extra licht zitmeubilair van Recaro. STi bouwt de versie in een zeer beperkte oplage van 555 stuks, die allemaal een Japanse eigenaar zullen vinden. Export is niet voorzien.