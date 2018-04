De VAB-Gezinswagens van het Jaar

Door: BV

e VAB Gezinswagenverkiezing beloont de beste gezinswagen van het jaar. Sinds 2002 bestaat die verkiezing niet meer uit de selectie van één enkel model, maar worden er binnen twee verschillende prijsklassen modellen verkozen. Een verkiezing die uniek is omdat naast een professionele jury ook een gezinspanel instaat voor de beoordeling van de deelnemende modellen. In de eerste categorie (tot € 14.500) namen de Daewoo Lacetti 1.4, de Honda Jazz 1.2 Cool, Hyundai Getz 1.5 CRDI, Mitsubishi Colt 1.1 Inform + Feel, Renault Modus 1.4 Dynamique Comfort en Suzuki New Ignis 1.3 DDiS het tegen elkaar op. In de einduitslag haalt de Renault Modus het met 360 punten nipt van de Honda Jazz (351 punten). Het laagste ereschavot is daar voor Mitsubishi Colt. Bij de gezinsjury viel de Jazz het meest in de smaak, gevolgd door de Modus en de Colt. De professionele jury wisselde de eerste twee deelnemers om in haar beoordeling en verkoos de Hyundai Getz tot derde beste in deze categorie.

In de tweede categorie, tot € 23.500, namen niet minder dan 14 modellen het tegen elkaar op. Het gaat dan om de Daewoo Nubira SW 1.8 (LPG), de Ford Focus Clipper 1.6 TDCi Ghia, de Honda FR-V 1.7, de Hyundai Tucson 2.0 CRDi, Lancia Musa 1.9 JTD, Mazda 3 1.6 CDVi, Opel Astra Break 1.7 CDTI, Peugeot 407 1.6 HDI, Seat Toledo 1.9 TDI, Skoda Octavia 1.9 TDI, smart forfour 1.5, Suzuki Liana 1.4 DDiS, Toyota Corolla 2.0 D4-D en de VW Caddy Life 1.9 TDI. De einduitslag in deze categorie plaatst de Peugeot 407 op één (309 punten), de Ford Focus op twee (299 punten) en de Opel Astra op de derde plaats (280 punten). In deze categorie zijn er merkbaar grotere verschillen tussen het oordeel van de gezinnen en de professionele jury. De gezinnen zijn verantwoordelijk voor de winst van de 407, want ze plaatsen hem met een voorsprong van 25 punten bovenaan hun lijst. De Focus haalt de tweede stek terwijl Corolla Verso de derde plaats bij de gezinsjury binnenhaalt. Bij de professionele jury staat de Astra bovenaan, gevolgd door de Octavia en de Focus.

In de marge van de verkiezing konden de bezoekers van de webstek van de VAB ook nog kiezen voor de wagen met het hoogste EMO-gehalte. Toeval of niet, ook die titel ging naar de Peugeot 407.