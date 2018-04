GM en DaimlerChrysler samen voor hybride

Door: BV

eneral Motors Corporation en Daimler Chrysler hebben aangekondigd dat ze voortaan hun krachten zullen bundelen in de ontwikkeling van hybride aandrijfsystemen. Dat moet uiteindelijk leiden tot een aandrijfarchitectuur die gebruikt zal worden in de voertuigen van GM, de Chrysler groep en de Mercedes Car groep. Tot de geplande varianten horen wagens, trucks en andere voertuigen met zowel voor- als achterwielaandrijving. Beide groepen rekenen erop dat de technologie het acceleratievermogen zal opdrijven en tegelijkertijd een beperking van het brandstofverbruik zal opleveren. De overeenkomst tussen beide bedrijven, die tot op heden los van elkaar aan hun eigen hybride aandrijfsystemen hebben gewerkt, is voorlopig beperkt tot een niet bindende intentieverklaring. Begin 2005 wordt alles in een definitieve overeenkomst gegoten.

GM kondigde eerder al een hybride aandrijflijn aan tegen 2007 voor onder meer de Chevrolet Tahoe en GMC Yukon. De Groep Chrysler zal een assortiment hybride voertuigen aanbieden, te beginnen met een Dodge Ram HEV pick-up, kort na de GM SUV’s. Door de krachten te bundelen mikken beide motorgiganten op een leiderspositie op vlak van deze technologie. De ontwikkeling zou gecentraliseerd worden in Michigan met teamleden die uit de hele wereld afkomstig zijn. Elk bedrijf zal het bimodale, volledig hybride aandrijfsysteem integreren in zijn eigen voertuigen. De techniek moet combineerbaar zijn met de verschillende transmissies en motoren en op die manier de eigenheid van de verschillende merken garanderen.