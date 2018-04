Audi A6 Avant nu te koop

Door: BV

A

udi opent vanaf heden de orderboeken voor de A6 Avant. Tot de standaarduitrusting van alle modellen hoort ABS, Stabiliteitscontrole, 8 airbags, een centrale armsteun voor- en achteraan, 4 elektrisch bediende ruiten, centrale vergrendeling met afstandsbediening, lederbekleding voor het stuur en de versnellingspookknop, MMI Basic multimedia-interface met monochroom scherm van 6,5” en een radio-cd-speler. Het model is er, alle motoren en transmissies samen, in 11 varianten. De 2.4l V6 met 177pk wordt de goedkoopste Avant voor een basisprijs van € 38.010. De instapdiesel is de 2.7 TDI-motor. Die is er een in variant die 180pk sterk is en een specifieke Belgische versie waarbij de vermogensopbrengst beperkt wordt tot een fiscaal vriendelijker 163pk. Deze beide dieseluitvoeringen zijn er voor de basisprijs van € 39.850. De A6 Avant werd vorige maand voorgesteld. De levering van de eerste exemplaren is voorzien voor april.