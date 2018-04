Mini Cooper S krijgt automaat

Door: BV

a de Mini One en de Cooper, die indien gewenst met een CVT-automaat besteld kunnen worden, komt er nu ook een automatisch schakelende bak voor de 170pk en 220Nm sterke Cooper S. De combinatie zal in januari voor het eerst aan het publiek getoond worden op het Autosalon van Detroit. In tegenstelling tot de automatische transmissies van de minder krachtige versies uit het gamma, opteerde Mini hier niet voor een overbrenging met een permanent variabele verhouding, maar voor een geheel nieuw ontwikkelde bak met zes traditionele tandwielen. Die kan geheel automatisch werken, maar ook handbediend; een versnelling selecteren gebeurt dan via het Steptronic-systeem met peddels aan het stuurwiel. In het totaal beschikt de transmissie over drie werkingsmodi. Door gebruik te maken van minder onderdelen dan doorgaans het geval is, weegt de bak minder en kan sneller geschakeld worden. Mini claimt een schakeltijd van slechts 0,25 seconden.

De prestaties blijven aantrekkelijk; de wat zwaardere Cabrio haalt 100km/u in 7,9 tellen en heeft een ongewijzigde topsnelheid van 215km/u. De gesloten variant doet het in de spurt 2 tienden beter en haalt 220km/u. De automaat wordt eerst op de Amerikaanse en Japanse markt losgelaten en komt in februari naar Europa.