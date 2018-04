Inschrijvingen november 2004

Door: BV

a een eerder rustige maand oktober, met minder ingeschreven nieuwe voertuigen dan vorig jaar, ging de automarkt afgelopen novembermaand weer fors in het positief. In vergelijking met november vorig jaar werden er 11,3% meer nieuwe wagens ingeschreven. Dit jaar werden daardoor al 459.908 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is 6,3% meer dan vorig jaar. Nu reeds is het totale aantal inschrijvingen van 2003 (458.796) overschreden. Febiac verwacht dat de automarkt in ons land gedurende heel 2004 ruim 475.000 nieuwe voertuigen zal geleverd hebben. De organisatie schat 2005 alvast positief in en rekent onder meer op een positieve impuls van het Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon dat in januari in Brussel plaatsvindt.

De positieve tendens is ook voelbaar op de markt van de vrachtvoertuigen. De groei voor de afgelopen 11 maanden bedraagt bij de bestelwagens 13,2% en bij de zware (MTM 16+ ton) 6,2%. Sterke cijfers zijn er eens te meer voor de motorfietsen. Afgelopen maand werden niet minder dan 31,7% meer nieuwe moto’s ingeschreven dan vorig jaar, met een voorlopig jaartotaal dat 12,6% hoger ligt dan tijdens 2003. 2004 wordt voor de motoren na 1999 en 2000 het derde beste jaar ooit.

De top vijf van afgelopen maand bij de autoconstructeurs bestaat uit Peugeot (4300), Renault (3976), Volkswagen (3696), Opel (3555) en Citroën (2897). De Federale Dienst voor mobiliteit en verkeer meldt ten slotte nog dat reeds 22% van de nieuwe inschrijvingen via het internet uitgevoerd werden.