EuroNCAP: kleine auto's veiliger

e EuroNCAP, de Europese organisatie die de crashveiligheid van wagens onderzoekt, heeft opnieuw 14 wagens beoordeeld. Het gaat om de Audi A6, BMW 1- en 5-Reeks, de Citroën C4 en C5, Fiat Panda, Ford Focus, Hyundai Getz, Kia Picanto, Mazda 2, Renault Modus, Seat Altea, Skoda Octavia en Volkswagen Touareg. Opvallend; de helft van de geteste wagens haalt in dit geval de maximale score van 5 sterren terwijl er 9 de maximale score van 4 sterren haalden voor de bescherming van kinderen.

Bij de supermini’s stonden er met de Modus, Getz, Panda en Picanto vier modellen op de testbank die nog niet eerder waren getest. De Mazda 2 deed mee aan de herkansing en haalt nu de uitstekende score van vier sterren voor de impactprotectie en 3 voor de kinderveiligheid. Renault schrijft met de modus alweer geschiedenis want het is de veiligste mini op de markt. Nooit eerder haalde een wagen uit dit segment de maximale score van 5 sterren, terwijl de modus met 4 sterren voor de kinderveiligheid ook daar (samen met de Picanto en de Getz) uitstekend scoort. De Getz haalt een globale score van vier sterren terwijl de Panda en de Picanto met drie sterren wat achterop hinken. De EuroNCAP vind dat de constructeur nog onvoldoende inspanningen doen om de voetgangers bij een aanrijding te beschermen. Enkel de Mazda 2 raakt op dit onderdeel verder dan 1 ster.

Een klasse hoger werden de C4, Focus en BMW 1-Reeks tot schroot herleid met een score van 5 sterren voor de botsveiligheid van alle deelnemers. De gerealiseerde score voor kinderveiligheid bedraagt respectievelijk 4, 4 en 3 sterren. De voetgangers worden het liefst door de C4 geschept, die haalt 3 sterren tegen 2 stuks voor de Focus en 1 exemplaar voor de BMW.

De samen met de facelift aangebrachte veiligheidsupgrades voor de C5 hebben tot resultaat dat de grote Citroën de beste score haalt in deze test. De bescherming van de kinderen werd met drie sterren beloond, terwijl de voetgangerveiligheid volgens de testorganisatie te wensen over laat. De Octavia scoort vier sterren voor de bescherming van zowel gewone inzittenden als kinderen.

De Audi A6 en BMW 5-Reeks halen beiden vier sterren daar waar het om de bescherming van de kinderen gaat. De A6 haalt de maximale score voor de gewone inzittenden, maar de 5-Reeks blijft eerder teleurstellend steken op vier sterren. Ook hier meent de EuroNCAP dat er onvoldoende aan de voetgangers werd gedacht. Beide wagen moeten het stellen met 1 ster.

De Seat Altea en de VW Touareg zijn de enige wagens uit hun segment (dat van de compacte MPV en de grote off-roader) die werden getest. De Altea scoort in elk geval over de hele lijn uitstekend: een beoordeling van 5 sterren voor de inzittenden, 4 sterren voor de kinderen en 3 sterren voor de voetgangers. De Touareg scoort even hoog, met uitzondering van de voetgangerveiligheid, waar slechts 1 ster werd behaald.