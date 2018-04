Toyota Prius is Auto van het Jaar 2005

Door: BV

en internationale jury van 58 journalisten boog zich ook dit jaar weer over de interessantste nieuwkomers. Na een eerste ronde werden 7 modellen genomineerd voor de finale van de prestigieuze verkiezing. Het ging over de BMW 1-Reeks, de Citroën C4, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 407, Renault Modus en Toyota Prius. De eindoverwinning ging uiteindelijk naar de Toyota Prius met een totaal van 406 punten. Een ruime voorsprong op de Citroën C4 die met 267 punten op twee staat. De afgevaardigde Belgische juryleden plaatsten de Prius, net als de Fransen, Noren, Nederlanders, Slovenen, Zweden, Finnen, Ieren, Italianen, Spanjaarden én Duitsers op 1. Het laagste ereschavot is met 228 punten voor de nieuwe Ford Focus.

De vierde plaats is voor de Opel Astra met 180 punten, op vijf staat de Renault Modus met 151 punten, zes is voor de 407 van Peugeot met 135 punten en de 1-Reeks haalde een score van 83.