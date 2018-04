Aston Martin DBR9

Door: BV

oals eerder aangekondigd, keert Aston Martin in 2005 terug in de autosport met de DBR9. Die is gebaseerd op de DB9 en wordt door Prodrive geprepareerd. Er worden 20 stuks gebouwd voor particuliere bezitters terwijl de sportwagens, die zullen uitkomen in de International GT Series, ter beschikking van vier teams gesteld zullen worden.

Door het koetswerk uit te voeren in carbon daalt het gewicht tot 1.100kg. Het standaard twaalfcilinderblok (V-vorm) wordt opgekitteld van 450pk naar een 600-tal pk’s. Prodrive werkte uiteraard ook aan de stroomlijn, het remsysteem, de ophanging en de versnellingsbak. Het kleurenschema, met groen en geel, is een verwijzing naar het sportieve verleden van de constructeur. In de jaren ’50 had het merk immers al racewagens in die kleuren.