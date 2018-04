Mitsubishi Colt break in Japan

Door: BV

itsubishi heeft in Japan de Colt Plus op de markt gebracht. Dat is een hoge break waarvoor voorlopig geen Europese plannen bestaan. De overbouw achteraan wordt met een forse 30cm verlengd, waardoor de totale lengte ten opzichte van de Colt zoals we die op de Belgische markt kennen meteen met dezelfde afstand toeneemt. Onder de kap zit voorlopig enkel een 1.5l benzinemotor met 105pk die vanuit Duitsland wordt verscheept. Ralliart, dat optreedt als huistuner voor het merk met de drie diamanten, werkt ook aan een geblazen versie van dezelfde krachtbron.

Een forse toename van het bagagevolume, een achterbank die in één beweging kan weggeklapt worden en de VCF (Versatile Cargo Floor - een laadruimte met een aanpasbare indeling en ruimte voor kleine spulletjes) zijn de troeven van deze mengvariant die het midden houdt tussen een break en een monovolume.