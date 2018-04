Inschrijvingen oktober 2004

Door: BV

oals steeds heeft Febiac het aantal inschrijvingen voor afgelopen maand meegedeeld. Bij de personenwagens kwam dat uit op een totaal van 38.868 nieuwe voertuigen. Dat is 8,1% minder dan vorig jaar, maar de vakorganisatie blijft positief. Oktober 2003 was immers de sterkste oktobermaand ooit wat het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens betreft, vorig jaar telde oktober twee werkdagen meer en de totaalcijfers voor de afgelopen 10 maanden blijven met 426.467 inschrijvingen 6% boven de cijfers van vorig jaar.

Ook de andere markten doen het goed. Bij de bestelwagens werden afgelopen maand 17,8% meer voertuigen in het verkeer gebracht dan het jaar ervoor. De motoren zijn de uitschieter. Oktober was 20,7% beter dan vorig jaar en de toename over het ganse jaar bedraagt inmiddels al meer dan 12%.

Peugeot staat afgelopen maand op 1 met 4.722 stuks, gevolgd door Renault met 4.318 wagens en VW met 3.901 exemplaren. Opel (3.823) en Citroën (3.552) halen het ereschavot net niet.