Nieuwe Aston motorenfabriek in Keulen

oortaan worden de motoren voor Aston Martin in het Duitse Keulen geproduceerd. Het merk opende daar zopas een nieuwe 12.500m² grote productie-eenheid op de terreinen van Ford’s Niehl Engine Plant. De nicheconstructeur benadrukt evenwel dat alle motoren, in de traditie van Aston Martin, volledig door één enkele technieker gebouwd worden. De nieuwe fabriek moet Aston vooral toelaten sneller in te spelen op de wensen van de klant en de productie op te drijven tot maximaal 5.000 eenheden op jaarbasis.

Aston Martin zal alle motoren, die voor de Vanquish S, DB9 en V8 Vantage (een nieuwe, kleinere sportwagen die midden 2005 gelanceerd wordt), in Duitsland assembleren.