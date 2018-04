Opel levert 1.300 Combo's aan Belgacom

Door: BV

pel Belgium heeft een samenwerkingscontract afgesloten met Belgacom voor de leasing op lange termijn van 1.300 voertuigen. Het gaat Opel Combo’s; 1.250 stuks in de Cargo-versie en 50 stuks in de Tour-versie. In beide gevallen werd gekozen voor het afwerkingsniveau ‘Comfort’ terwijl alle exemplaren voorzien zullen zijn van de 1.3 CDTI common-rail dieselmotor van Fiat-origine die 70pk levert. Het eerste lot van 100 exemplaren wordt al in november aan Belgacom geleverd. Daarna bedraagt het leveringsritme 150 stuks per maand. Voor Opel Belgium en medecontractant Masterlease, de merkgebonden leasingmaatschappij van de Belgische Opel-invoerder, is het de omvangrijkste overeenkomst uit de geschiedenis.