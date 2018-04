Inschrijvingen september 2004

Door: BV

fgelopen maand september werden 33.594 personenwagens ingeschreven, zo meldt Febiac en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Ten opzichte van vorig jaar is dat een daling van 1,9%, maar de cijfers van de eerste 9 maanden samen leveren toch nog een stijging van 7,6% op. Dit jaar werden al 387.599 nieuwe wagens op de markt gebracht.

De lichte bedrijfsvoertuigen verkochten 15% beter dan in september vorig jaar. In feite spreekt de sector over een positieve verkoopsevolutie voor alle types bedrijfsvoertuigen (zware, aanhangers, opleggersij), met uitzondering van de voertuigen uit de klasse van 3,5 tot 16 ton MTM. Motoren doen het ook nog steeds uitstekend, met een toename van 23,7% in september.

Afgelopen maand werd de spits afgebeten door Volkswagen, en dat is toch alweer een tijd geleden. De constructeur leverde 3.834 voertuigen. Renault en Peugeot leverden respectievelijk iets meer en iets minder dan 3.500 stuks. Opel staat op 4 met 3.317 voertuigen terwijl Citroën afgelopen maand de vijfde stek haalde met 2.745 stuks.