Studie: Opel Combo Outdoor

p het bedrijfsvoertuigensalon in Hannover presenteert Opel een vrijetijdsvoertuig op basis van de Combo. De Combo Outdoor, een studie, demonstreert volgens de constructeur de veelzijdigheid van het concept.

Uit het uitgebreide Combo-assortiment werd gekozen voor de ‘Tour’-personenwagenvariant met vijf zitplaatsen. Die werd in opvallend geel gespoten en is voorzien van een zwart dak, matzwarte bumperschilden en stootlijsten om beter tegen krassen te kunnen en een opvallende daklastdrager waarop het reservewiel en een benzinekrat een plaatsje vonden. De B-stijl en de deurlijsten tussen de twee achterportieren werden ter hoogte van de ruiten in zwart uitgevoerd om de indruk van een homogeen glasoppervlak te creëren. Om de robuuste uitstraling te benadrukken werden aluminiumkleurige beschermprofielen onderaan de voor- en achterbumper gemonteerd.

Het onderstel wijzigde nauwelijks, enkel de vrije hoogte werd met 2cm vergroot. Daardoor kan de Combo iets meer terrein verteren. Om een sportief gevoel te behouden werd geopteerd voor 16-duim lichtmetalen velgen met 195/50-rubber. Aan de aandrijflijn werd niet geraakt. Het is een 1.7CDTI common-rail dieselmotor met 100pk en 240Nm die de voorwielen aandrijft. Om de trendy, avontuurlijke koetswerkstijl naar het interieur door te trekken strooit de constructeur met chroomaccenten. Een lederen stuurwiel, airco en een Navigatiesysteem zijn ook op de concept aanwezig.