Opel Astra High Performance Concept

m de lancering van de dynamische Astra driedeurs -GTC genaamd- extra in de verf te zetten, toont Opel ook meteen een Astra High Performance Concept. Deze studie, gebaseerd op de driedeurs, moet het potentieel van deze variant onderlijnen. De knalrode krachtpatser mag overigens gezien worden als de voorloper van de toekomstige sportieve topuitvoering binnen het gamma. Die zullen net als bij de vorige generatie door het Opel Performance Center (OPC) geprepareerd worden en krijgen een turbomotor met een inhoud van 2 liter onder de kap. Die is 240pk sterk en levert 310Nm koppel. Voldoende voor een spurt naar 100km/u in minder dan 7 seconden en een topsnelheid in de buurt van 240km/u.

Opel leent de 2-liter turbokrachtbron uit de Astra vijfdeurs en break, waar de benzinemotor 200pk en 262Nm laat optekenen. Het surplus aan vermogen is te danken aan een wijziging van de in- en uitlaatkanalen en een optimalisatie van de turbodruk en de inspuiting. De motor wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Het chassis beschikt over het IDSPlus-systeem met variabele demping. Dat werd voor de Performance Concept bijgeregeld om een nog betere wegligging te garanderen.

De uitgebreide verzameling paardenkrachten onder de motorkap worden door Opel in de verf gezet met de nodige koetswerkaddenda. Een lagere voorbumper met een meer genereuze luchtinlaat bijvoorbeeld. Ook de roosters die de mistlichten huisvesten werden een stuk groter. Aan de achterzijde toont de Astra dat het menens is met een nieuwe, sportievere achterbumper en twee grote uitlaatstukken (elk aan een kant van de carrosserie). Ook de aangepaste achterlichtunits zijn een blikvanger. Een dakspoiler en een ingewerkte diffuser verhogen de druk op de achtertrein. De sportieve inborst wordt ook door de montage van breed rubber op 19-duims lichtmetaal onderlijnd.

Het interieur werd voorzien van details in rood leder en harmonieert daardoor perfect met de koets. Er zijn talloze sportieve accenten, maar het lederen zitmeubilair van Recaro trekt de aandacht naar zich toe. Het opvallende ontwerp zorgt voor een ongeëvenaarde zijdelingse steun terwijl een in vier richtingen verstelbare lendensteun ervoor moet zorgen dat de vermoeidheid tijdens lange ritten geen kans krijgt. Een gewijzigd instrumentenbord maakt het plaatje compleet.