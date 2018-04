Opel Astra GTC met panoramische voorruit

Door: BV

e eerste informatie die Opel vrijgaf over de nieuwe, dynamische gelijnde Astra GTC maakte reeds gewag van een panoramische voorruit. De GTC concept car die in Genève de voorbode was van het productiemodel was al met zo’n ruit uitgerust. Fotomateriaal of specifiekere informatie aangaande het productiemodel was echter niet beschikbaar, maar de constructeur heeft die nu vrijgegeven. In Parijs zal de GTC meteen met dit stijlelement debuteren, al wordt het nog wachten tot april 2005 vooraleer de eerste exemplaren de fabrieken zullen verlaten. Volgens Opel geeft de naadloze overgang tussen de voorruit en de glazen dakpartij een uniek zicht, uiteraard vooral als de omgeving interessant is - tussen bergen of een in fel verlichtte grootstad bijvoorbeeld. De glaspartij is in dit geval 1,50m lang, gemiddeld 1,16m breed en geheel uitgevoerd in Solar-Protect glas, dat oververhitting van het interieur tegengaat.

Opel benadrukt ook dat uit simulaties en praktijktests zou blijken dat de constructie, die ter hoogte van de A-stijlen in het dak een traverse mist, op geen enkele manier de veiligheid compromitteert. De constructie weegt bovendien slechts 10kg meer dan het standaard dak.