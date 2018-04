Door: BV

en gespecialiseerde koetswerkbouwer uit Los Angeles bouwde in opdracht van de constructeur een Mini om tot een echte limousine met een lengte van 6 meter. Het model heeft vier deuren, biedt plaats aan zes inzittenden en beschikt onder meer over een uitklapbaar televisiescherm, zwart lederen interieur, DVD-, CD- en radiospeler, airco, een schuifdak en een telefoon achteraan om met de bestuurder te praten (het passagierscompartiment wordt immers van de bestuurder gescheiden door een vaste wand). De echte blikvanger van het geheel is echter een whirlpool die achteraan werd geïntegreerd. Die biedt plaats voor twee personen onder een eenvoudig te verwijderen dak.

Om de lengte en het gewicht van de limousine te ondersteunen kreeg het model achteraan een extra as met twee wielen. De kracht om het surplus aan gewicht gezwind voort te bewegen is afkomstig van een John Cooper Works Tuning Kit die door de autobouwer erkend wordt. Deze week zal Mini de limo, die ‘Mini XXL’ werd gedoopt, voor het eerst tonen in Athene. Daarna zou het exemplaar verschillende evenementen in Europa en Azië aandoen.