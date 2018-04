Autoverkopen in juli 11,5% lager

Door: BV

e afgelopen maand werden in ons land 11,5% minder nieuwe wagens ingeschreven dan tijdens dezelfde maand vorig jaar, zo meld Febiac en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer. De terugval volgt op vijf maanden onafgebroken toename. Het totaal van de inschrijvingen blijft wel nog 9,2% hoger dan tijdens 2003. Enkel de bedrijfsvoertuigen doen beter dan tijdens juli 2003. Er werden 4,1% meer lichte bestelwagens ingeschreven en in het segment van meer dan 16ton MTM bedraagt de stijging 11,9%. Ook de motorfietsen boeren wat achteruit, maar de gecumuleerde cijfers liggen dit jaar met reeds 18.930 nieuwe inschrijvingen toch 11,6% hoger dan die van verleden jaar. Febiac tilt niet zwaar aan de cijfers en verwacht dat de verkopen voor de laatste vijf maanden van 2004 licht achter zullen blijven op die van vorig jaar. De organisatie voorspelt een totaal van 470.000 nieuwe inschrijvingen over het hele jaar, wat omwille van een sterke eerste jaarhelft meer is dan de 458.796 stuks van 2003.

De top vijf van afgelopen maand bestaat uit Renault (3.499), Volkswagen dat aan een remonte bezig is (3.419), Citroën (3.332), Peugeot (3.124) en Opel (3.000).