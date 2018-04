Nieuwe motoren voor Corsa, Agila en Meriva

Door: BV

pel vervangt een aantal motoren in het gamma van de Agila, Corsa en Meriva door exemplaren die uitgerust zijn met de TWINPORT-technologie. In de Agila en de Corsa, de twee kleinste telgen uit het productaanbod van de constructeur, moet een 75pk sterke 1.2l plaats ruimen voor een nieuwe TWINPORT ECOTEC 1.2l die 80pk sterk is.

Bij de Corsa kan die motor gecombineerd worden met een handgeschakelde vijfbak of een Easytronic gerobotiseerde bak. In het eerste geval daalt het verbruik naar 5,8l/100km wat een daling van 5% betekent. In het tweede geval bedraagt het nieuwe gebruikgemiddelde 5,3l/100km en dat is zelfs 12% zuiniger dan voorheen. De prestaties gingen er licht op vooruit; spurt naar 100km/u duurt met 12,5 seconden een halve tel minder lang dan voorheen en de topsnelheid wordt 5km/u hoger afgeklokt op 175km/u. In de Agila daalde het verbruik met 5% naar 6,0l/100km en steeg de topsnelheid van 155 naar 161km/u.

De Meriva ziet de 1.6l benzinemotor uit het gamma verdwijnen ten voordele van een 1.4l TWINPORT-krachtbron. Die is met 90pk evenwel 2pk sterker dan de 1.6 en neemt met aanzienlijk minder brandstof genoegen. Het verbruik zakte immers van 7,5l/100km naar 6,4l/100km. Ook hier gaan de prestaties erop vooruit. 100km/u kan in 13,8 seconden op te teller staan. De 1.6 had daar 7 tienden meer voor nodig.

Opel maakt van de gelegenheid gebruik om de drie modellen in kwestie aan te bieden met nieuwe koetswerk- en interieurkleuren, nieuwe opties en een waaier infotainmentsystemen die voorheen niet verkrijgbaar waren.