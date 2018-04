Nieuwe Opel Tigra Twintop vanaf 16.350 euro

Door: BV

D

eze nazomer mogen we de Opel Tigra TwinTop in de showroom verwachten en de constructeur gaf intussen meer details over uitrusting en prijzen vrij. De tweezitter met elektrohydraulisch bediend wegklapbaar stalen dak krijgt een 1.4l TWINPORT basismotor met 90pk tussen de aangedreven voorwielen. Tot de standaarduitrusting horen onder meer in de hoogte verstelbare sportzetels, elektrisch bediende ruiten, verwarmde buitenspiegels, radio-cd-speler met bediening aan het stuur, centrale vergrendeling en vier airbags. Het basisprijskaartje voor de instapper bedraagt € 16.350.

De Tigra met 125pk sterke 1.8 ECOTEC-motor zal vanaf € 17.480 te krijgen zijn. Naast het Enjoy-basisniveau kan de klant ook kiezen uit de versies Sport en Cosmo die standaard van airco voorzien zijn. Beide versies zijn identiek geprijsd met een meerprijs van € 2.000 ten opzichte van Enjoy, ongeacht de motorversie. De optielijst omvat onder meer lederen zetels met zetelverwarming, een windnet, infotainmentsystemen en de Easytronic gerobotiseerde versnellingsbak in combinatie met de 1.4l benzinekrachtbron.

Omdat Opel opteerde voor een verticale opbergpositie van het dak en dankzij plaatsbesparende kinematica blijft van de riante kofferruimte van 440l in gesloten toestand nog 250l over als het dak onder de gordellijn is verdwenen. Daarbovenop is er vlak achter de zetels nog een compartiment van 70 liter dat altijd beschikbaar is. Het dak opent zich met één druk op de knop. Het achterste deel is verkrijgbaar in een complementaire kleur die de innovatieve constructie wat meer in de kijker zet.