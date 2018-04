Inschrijvingen juni 2004

Door: BV

EBIAC en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hebben de inschrijvingen van de afgelopen maand bekend gemaakt. In juni werden een totaal van 43.378 nieuwe wagens ingeschreven, wat 8,9% meer is dan tijdens juni van vorig jaar. Dat herstel van de markt, ingegeven door een voorzichtige vooruitgang van de economische slagkracht, geldt trouwens voor alle sectoren. De lichte bedrijfsvoertuigen scoren 29% beter dan afgelopen jaar, met 5.240 inschrijvingen. Bij de zware bedrijfsvoertuigen tussen 3,5 en 16 ton is er zelfs een spectaculaire stijging van bijna 71% waar te nemen (van 154 stuks dezelfde maand vorig jaar naar 263 stuks afgelopen maand). Ook de zwaarste categorie en de motorfietsen zagen de verkoop doorstijgen. Renault was de afgelopen maand het automerk dat de beste cijfers kon voorleggen. Van dat merk werden 5.168 voertuigen geregistreerd. Volkswagen voert een inhaalbeweging uit en bezette afgelopen maand het tweede schavot met 4.975 registraties. Opel sluit met 4.480 stuks de top drie terwijl beide PSA-merken -Citroen (4.050) en Peugeot (3.688)- de top vijf vervolledigen.

Febiac rekende ook de halfjaarcijfers uit en die zijn positief. Bij de inschrijvingen van nieuwe personenwagens bedraagt de stijging voor de eerste jaarhelft 11,9%. Bij de bestelwagens bedraagt de stijging 10% in vergelijking met de eerste jaarhelft vorig jaar. De gecumuleerde cijfers voor motorfietsen pieken 15,8% boven die van 2003.