Weer topscores bij EuroNCAP

e EuroNCAP, de Europese organisatie die de crashveiligheid van wagens beoordeelt, maakte vandaag nieuwe resultaten bekend. Dit maal werden 12 modellen uit vijf verschillende categorieën tot schroot herleid. De enige mini uit de test was de Honda Jazz die eindigde met een score van 4 sterren voor de veiligheid van de inzittenden. Het ruimtewonder scoort ook 3 sterren voor voetgangersveiligheid -wat uitzonderlijk is- en kinderbescherming.

In compacte middenklasse werden de VW Golf en Opel Astra tegen elkaar uitgespeeld. Beiden halen 5 sterren, maar de Opel is een stuk minder voetgangersvriendelijk. Ze zijn wél beiden kindvriendelijk met een beoordeling van 4 sterren op dat vlak. De Renault Mégane CC die in hetzelfde segment uitkwam haalde als zesde Renault de topscore van 5 sterren.

Een gelijkaardig resultaat werd een segment hoger verkregen. De Peugeot 407, Toyota Prius, Saab 9-3 en Volvo S40 gaan met de maximale score naar huis. De Toyota Prius is de eerste hybride die een dergelijke score kan voorleggen. De 9-3 haalde het resultaat in de dakloze uitvoering, waardoor Saab de maximale quotering nu voor haar ganse gamma personenwagens kan voorleggen. Met uitzondering van de Saab 9-3 scoorden de modellen 2 sterren op voetgangersveiligheid. De 9-3 haalt daar maar één ster. Wat kinderbescherming betreft geven de Zweden ook een ster toe op de andere middenklassers die steevast vier sterren scoren.

De BMW Z4 mag in het segment van de Roadsters voortaan de titel “Best in Class” dragen. De bescherming werd beloond met vier sterren algemeen en twee voor voetgangersveiligheid. De Opel Tigra TwinTop scoort in sterren even goed, maar eindigt een tikkeltje lager in de corresponderende percentages.

De nieuwe Corolla Verso is voortaan één van de uitblinkers in het compacte monovolume-aanbod. De bots-, voetgangers- en kinderbescherming werden op respectievelijk 5, 2 en 4 sterren getrakteerd. De Fiat Doblo scoort in deze test veruit het slechts met drie sterren voor de botsveiligheid, één ster voor voetgangersbescherming en 3 sterren op kinderbescherming. Een verassing is dat evenwel niet, gezien het model -net als de Renault Kangoo of de Citroën Berlingo bijvoorbeeld- gebaseerd is op voertuigen voor utilitair gebruik die in regel lager scoren.