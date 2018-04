Opfrisbeurt Mazda B-Series

Door: BV

inds zijn lancering wist Mazda van de B-Series pickup wereldwijd reeds meer dan 3 miljoen stuks te verkopen. In Europa gaat het allemaal niet zo hard, met 90.000 bestellingen op het actief, maar de populariteit van het model zit duidelijk in de lift. In april van dit jaar werden 24% hogere verkoopscijfers genoteerd dan in 2003. Voor modeljaar 2004 voert de constructeur aan het model enkele bescheiden wijzigingen door. Het exterieur krijgt nieuwe, heldere richtingaanwijzers, er worden drie nieuwe koetswerkkleuren aan het aanbod toegevoegd, er zijn nieuwe 15-duims lichtmetalen velgen en op sommige markten zal er een speciaal chroompakket aangeboden worden.

Het interieur wordt opgefrist met de obligate nieuwe stofjes en bekledingsmogelijkheden terwijl de versies met een volwaardige achterbank (afhankelijk van de uitvoering gehomologeerd voor twee of drie personen) desgewenst uitgerust worden met een set bekerhouders. De wijzerplaten in het instrumentenbord krijgen voortaan een ivoorkleurige achtergrond en zijn blauw verlicht. Ook nieuw is een consolekastje met een dubbele klep en een grotere capaciteit.

Onderhuids verandert er niets. De aandrijving is nog steeds voor rekening van een 109pk sterke 2.5l turbodieselmotor. Daarvan bestaat ook een versie met 84pk, die in België niet in de catalogus staat. Mogelijk komt daar nu verandering in. Mazda laat weten nog geen beslissing te hebben genomen. De motoren worden steeds gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De ‘Regular Cab’ is beschikbaar met twee- of inschakelbare vierwielaandrijving, de ‘Stretch Cab’ krijgt enkel achterwielaandrijving terwijl de ‘Freestyle’ en ‘Double Cab’ ten allen tijde met het inschakelbare 4WD geleverd worden.