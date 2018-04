Christina Aguilera lanceert nieuwe A-Klasse

Door: BV

V

oor de lancering van de nieuwe A-Klasse gaat Mercedes een contract aan met popster Christina Aguilera, zo meldt de constructeur vandaag. De zangeres zal tijdens de voorstelling live een nieuwe single “Hello” ten gehore brengen. De boodschap van die single is perfect voor het doelpubliek dat Mercedes voor de nieuwe A-Klasse in gedachten heeft. De bijhorende slogan wordt “Follow your own star”. Zowel de song als de marketingcampagne legt de nadruk op karakter en eigenheid. Bij de aankondiging hoort ook de eerste foto van de A-Klasse, maar veel wijzer worden we daar niet van.