Inschrijvingen mei 2004

fgelopen maand mei werden in België 38.955 personenwagens nieuw ingeschreven. Dat is 5% meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. De eerste vijf maanden van 2004 blijven daardoor 12,5% beter dan dezelfde periode vorig jaar. Febiac houdt vast aan haar jaarprognose van 470.000 voertuigen. De bedrijfsvoertuigen gaan er in vergelijking met 2003 met 11,5% op vooruit. De cumul bedraagt daar een toename van 6,9%. Het vrachtwagensegment van 3,5 tot 16 ton MTM gaat fors achteruit; er werden 31,6% minder inschrijvingen geregistreerd. Boven 16 ton MTM blijft de daling beperkt tot een enkel procentje. Dit jaar werden al 13.162 nieuwe motorfietsen ingeschreven. Dat is 14,2% beter dan vorig jaar, maar de markt verzwakt. Mei 2004 was nog slechts 0,4% beter dan mei 2003.

Bij de automerken bestaat de top 5 van afgelopen maand uit Renault (4.672 stuks), Opel (4.213), Peugeot (4.193), Volkswagen (3.777) en Citroën (3.661).