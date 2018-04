Fiat-baas Agnelli overleden

Door: BV

fgelopen donderdag is Umberto Agnelli, de 69-jarige president van het Fiat-concern, in zijn woning in Turijn overleden aan de gevolgen van kanker. Zijn vrouw en kinderen waren op dat ogenblik bij hem. Umberto Agnelli stond pas sinds een klein jaar aan het hoofd van het imperium dat onder meer de Fiat automerken, de Ferrari Formule 1-renstal, Voetbalclub Juventus en een traktorengigant omvat. Hij volgde toen zijn 13 jaar oudere broer Gianni Agnelli op, die eveneens aan kanker overleed. Agnelli’s stoffelijk overschot werd opgebaard in Fiat’s hoofdkantoor in Turijn.