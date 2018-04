Seat Toledo Prototypo

Door: BV

D

e Autoshow in thuisland Madrid werd door Seat gekozen voor de onthulling van de Toledo Prototypo. Een voertuig met een voor een sedan afwijkende vormgeving die het midden houdt tussen een gewone vierdeurs, een break en een monovolume. Vooral de achterpartij daarvan is opvallend gestileerd, naar het voorbeeld van Renault. De voordelen van het concept zouden meer ruimte, een grotere koffer en een hogere moduleerbaarheid zijn. Het lijnenspel vertoont meer dan één gelijkenis met de recent gelanceerde Althea en heeft ook de “Dynamic Line”. De naar onderen afbuigende plooilijn op de flanken die begint bij de voorste wielkasten. Bij dit prototype wordt dat element benadrukt door het opvallende tweekleurige koetswerk.

Het model is 4,49m alng, 1,77m breed en 1,58m hoog en zou het grootste plaatsaanbod in z’n klasse moeten bieden. De kofferklep geeft toegang tot een egaal vormgegeven bagageruimte met een inhoud van 500l (uitbreidbaar middels een neerklapbare achterbank). Een ander opvallend element is het in glas uitgevoerde dakpaneel dat bijna het gehele dakoppervlak beslaat. Het showmodel wordt aangedreven door een direct ingespoten 2-liter benzinemotor (FSI) van 150pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak die het vermogen naar de aangedreven voorwielen versluist. 235/35 Banden op 19-duims lichtmetaal zorgen voor het contact met de ondergrond.

Het interieur is wat minder exotisch, maar valt toch op door het natuurleder dat werd gebruikt voor de bekleding, het onderste deel van het stuurwiel, de schaduwkap van het instrumentenbord, de versnellingspook en tal van andere details. Net als voor het uiterlijk geldt dat de uitvoering dicht aanleunt bij het uitzicht van het definitieve productiemodel. Seat kondigde aan de derde generatie van de Toledo eind dit jaar op de markt te brengen.