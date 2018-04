Op avontuur: VW California

Door: BV

V

oor de avontuurlijke zielen onder ons lanceert VW de California. Dat is een leefauto-versie van de VW Multivan die zowel geschikt moet zijn voor dagelijks vervoer en utilitair gebruik als plezieruitstapjes. De constructeur wijst zelfs op de mogelijkheden als slaapplaats op zakenreizen of een gebruik als kantoor. Het is een antwoord op de Marco Polo-uitvoering van de Mercedes Viano, die dezelfde filosofie volgt. Een dergelijke uitvoering was ook al van de vorige generatie beschikbaar, maar VW besteedde de bouw uit. Nu is het VW Nutzfahrzeuge zelf dat instaat voor de assemblage.

De indeling is ten opzichte van zijn voorganger ongewijzigd gebleven. Aan de linkerzijde zit een meubelblok, met een tweepersoonszitbank aan de rechterzijde. Die kan omgevormd worden tot een ligbank. Een hefdak zorgt ervoor dat er rechtgestaan kan worden, terwijl de uitklapbare opbouw ook plaats kan bieden aan slaapruimte. Door gebruik te maken van nieuwe schaarscharnieren werd de ruimte er gevoelig hoger. De nieuwe architectuur biedt er ook plaats voor een bed met lattenbodem van 2m lang en 1,20m breed. Om het interieur te verduisteren wordt gebruik gemaakt van oprolschermen. De schermgeleidingen in de vensterschachten zorgen voor een naadloze afscherming.

Terwijl eerder voornamelijk hout werd gebruikt, is aluminium vanaf deze versie het voornaamste materiaal voor het woon- en kookgedeelte. De meubels zijn voortaan gemaakt uit sandwichplaten, voorzien van een folie met houtdecor. De onderste kasten zijn voorzien van schuifdeuren waardoor ze ook met een uitgeklapte tafel of een gemaakt bed toegankelijk zijn. Er is ook een keukenblok met een gasvuur met twee pitten en een spoelbak. De tanks voor vers en afvalwater hebben een inhoud van 30l. Klimaatregeling is standaard, maar ook stationaire verwarming kan geleverd worden.

Op de California worden de dieselmotoren van de Multivan gebruikt. Het gaat om de 105pk sterke 1.9TDI die genoegen neemt met 7,5l/100km en de 174pk sterke 2.5TDI. De eerste heeft een manuele vijfbak, de krachtigste variant krijgt zes versnellingen. De 2.5TDI kan ook gecombineerd worden met een Tiptronic met zes versnellingen en dat is nieuw. Vierwielaandrijving “4Motion” is eveneens beschikbaar. Het model valt te krijgen in de versies Baseline en Comfortline, met een prijskaartje dat begint bij € 39.300,80.