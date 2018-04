Rolls-Royce Centenary

Door: BV

olls-Royce staat niet meteen bekend om z’n speciale series, maar voor het 100-jarige bestaan van het merk, wilde de constructeur wel een uitzondering maken. De speciale ‘Centenary’-reeks van slechts 35 wagens zal zich onderscheiden van de reguliere Phantom door een eigenzinnig spuitschema in ‘Dark Cuzon’, met een rood biesje. De dubbele R in het logo wordt voor de gelegenheid ook weer rood uitgevoerd, in plaats van zwart. Van 1904 tot 1930 was dat voor alle Roll-Royces zo. De wielen zijn zilverkleurig uitgevoerd terwijl de specifieke koetswerkkleur ook voor het lederen interieur werd gebruikt. Specifiek daar zijn kentekenplaatjes die aanduiden dat het om een speciale editie gaat, een aangepast instrumentenbord en houtfineer met sierelementen. De klap op de vuurpeil is de ‘Spirit of Ecstacy’-mascotte die bovenop het radiatorrooster prijkt. De sierlijke dame is immers uitgevoerd in massief Sterling-zilver.