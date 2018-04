Asfaltmonster: Mercedes CLK DTM AMG

Door: BV

et was piloot Bernd Schneider die aan boord van de Mercedes CLK de Duitse Touring Car Masters won in 2003. Voldoende reden voor de constructeur met de ster om een exclusieve straatversie te produceren. Het uiterlijk vertoond dan ook sterke gelijkenissen met de racewagen. De vormgeving werd in een windtunnel geoptimaliseerd. Het chassis is geheel nieuw, en de motor is een 5,5l V8 compressor die door AMG opgekitteld werd tot 582pk (bij 6.100t/min.). De koppelkromme piekt bij 3.500t/min. op 800Nm. De volbloed accelereert daardoor naar 100km/u in nauwelijks 3,9sec. De topsnelheid is begrensd, maar pas bij 320km/u in plaats van de gebruikelijk 250km/u.

Het uiterlijk vertoont dezelfde welvingen als de DTM-wagen, met een extra lage snuit, grote agressief gelijnde luchtinlaten, 19 en 20-duims lichtmetalen velgen en een achterpartij met een diffuser en opzichtige vleugel. Om gewicht te besparen zijn een groot deel van de koetswerkonderdelen vervaardigd uit versterkt carbon (CFRP). HEt interieur bestaat uit twee met leder beklede AMG-kuipzetels met vierpuntsgordels, een ovalen AMG stuurwiel en een instrumentenbord met een wijzerplaat die tot 360km/u aangeeft.

De CLK DTM AMG wordt met de hand gebouwd door Mercedes AMG en H.W.A. GmbH, het bedrijf dat de ontwikkeling en bouw van de racewagens verzorgt. Niet meer dan 100 stuks zullen de werkplaats verlaten. De eerste klanten mogen hun bolide in de herfst verwachten. Hoeveel het model moet kosten, is niet geweten.