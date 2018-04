Inschrijvingen april 2004

Door: BV

e afgelopen maand april werden in totaal 53.261 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is minder dan in maart, maar nog steeds 22,9% meer dan in dezelfde maand van vorig jaar. Daardoor liggen de cijfers voor de eerste vier maanden van het jaar 14% hoger in vergelijking met dezelfde periode van 2003. Ook bij de bedrijfswagens wordt nog steeds een winst geboekt, met uitzondering van de vrachtwagens tussen 3,5 en 16ton MTM, waar achteruitgang wordt opgetekend. Omwille van de blijvend goede verkoopscijfers, ook na de salonpiek, stelt FEBIAC haar prognose van 460.000 nieuwe inschrijvingen van personenwagens bij naar 470.000. In dat geval zou 2004 in de top 5 terecht komen wat betreft de inschrijvingen van personenwagens in ons land.

De top 5 van afgelopen maand bestaat uit (in aflopende volgorde) Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen en Citroën. De corresponderende volumes zijn 6495, 6077, 6021, 5265 en 4968 stuks.