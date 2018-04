Lectuur: Auto's maken de man

Door: BV

e Nederlandse ex-autojournalist Ted Sluymer schreef al dertig boeken over auto’s, waaronder het boekje ‘Autojournalistiek, tijdverdrijf voor meningloze zakkenvullers’. Nu komt hij met ‘Auto’s maken de man’. Dat is een 125 pagina’s tellende paperback uitgegeven door Tirion Uitgevers waarin de auteur op het scherp van de bladsnede de relatie van de man met zijn auto ontleedt. Elk automerk heeft immers een eigen kopersgroep, en bij die kopers horen dan weer bepaalde modellen. In een schrijfstijl die meer Hollands is dan ons lief is, worden de kenmerken van de leasebak, de hoerensloep, het blindengeleidebrik en de bijhorende bestuurders uitvoerig beschreven. Hilarisch volgens de uitgever, maar niet vrij van frustratie en in elk geval zonder nuancering, passeert zo elk merk de revue.

‘Auto’s maken de man en vrouwen geven tegengas’ is verkrijgbaar voor € 9,98.