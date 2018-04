Inschrijvingen maart 2004

Door: BV

fgelopen maand werden in het totaal 60.965 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Ten opzichte van vorig jaar is dat een opmerkelijke stijging van niet minder dan 26,8%. Het eerste kwartaal van dit jaar sluit daarmee af met een totaal van 157.677 nieuw ingeschreven wagens. Er werden ook aanzienlijk meer bedrijfswagens ingeschreven. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is er een toename van 17% en de zware bedrijfswagens (meer dan 16 ton MTM) gingen er met 19,4% op vooruit. Vakorganisatie FEBIAC schrijft de stijging in de eerste plaats toe aan de economische heropleving, terwijl er voor de personenwagens ook sprake is van een “Saloneffect”. De voertuigen die tijden het Autosalon van Brussel werden verkocht, worden nu immers volop ingeschreven.

In de merken-top 5 staat Renault bovenaan met 7.796 wagens, op de voet gevolgd door Opel met 7.650 stuks. Peugeot staat op 3 met 7.368 nieuwe inschrijvingen. Citroën liet 6.690 registraties optekenen terwijl VW met 5.570 exemplaren de top sluit.