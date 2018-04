Mercedes SLK Carlsson

Door: BV

C

arlsson heeft nu al de nieuwe Mercedes SLK onder handen genomen. Op basis van de SLK 55, ook al geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, werd de Carlsson CM55 K ontwikkeld. Die heeft een aangepast en individualiseerbaar lederen interieur, een verlaagde ophanging met sportdempers, een agressiever gelijnde voor- en achterbumper met grotere luchthappers, sleuven voor de koeling van de remmen, opvallend lichtmetaal en vier ovalen uitlaatstukken. De wijzigingen aan het motormanagement spreken evenwel meer tot de verbeelding. Carlsson puurt uit het 5,5l V8 motorblok immers 480pk en 650Nm bij 2.800t/min. Dat is 120pk en 150Nm meer dan standaard. De achterwielen duwen deze tweezitter dan ook in amper 4,1sec naar 100km/u. Omdat de begrenzer sneuvelde haalt deze combinatie een topsnelheid van 315km/u. Om dat geweld ook weer afgeremd te krijgen wordt het remsysteem opgewaardeerd met geventileerde remschijven met een diameter van 380mm en zes zuigers vooraan. Achteraan is het systeem vier zuigers rijk en heeft de schijf een diameter van 340mm.