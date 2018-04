Fiat Seicento modeljaar 2004

Door: BV

e kleinste telg uit het Fiat gamma, de Seicento, ondergaat voor modeljaar 2004 een paar kleine wijzigingen. De compacte Italiaan (de Seicento is 20cm korter dan de nieuwe Panda) heeft voortaan immers recht op gelakte bumpers, een rond Fiat-logo op de kofferklep en drie nieuwe koetswerkkleuren. Aan de binnenzijde werd de ventilatie herbekeken en zijn er nieuwe stofjes. De 1.108cc Fire-motor, een dwars gemonteerde viercilinder-in-lijn met monopoint-injectie, werd aangepast om wat meer koppel te leveren bij lagere omwentelingssnelheden en het brandstofverbruik te drukken. Het vermogen van deze Euro 3-krachtbron piekt bij 5.000t/min. op 54pk terwijl het maximumkoppel van 88Nm bij 2.750t/min. beschikbaar is. De motor wordt gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met verbeterde synchronisatie en smering. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,0l/100km.

De Seicento is in ons land enkel te koop in Team-uitvoering met Radio-vooruitrusting, achterruitwisser, gordelspanners vooraan en bestuurdersairbag. De basisprijs bedraagt € 6.950.