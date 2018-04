Prijzen Seat Altea

Door: BV

eat heeft meer gegevens bekendgemaakt over de Altea, waaronder de prijzen. Het gamma zal bestaan uit 2 uitrustingsniveaus, Reference en Stylance, en vier motorversies. De enige benzine is voorlopig een 102pk sterke 1.6. De 1.9TDI instapdiesel is 105pk sterk. Reference heeft onder meer recht op radio-CD, elektrisch bediende ruiten vooraan, ABS en vier airbags en ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes. In deze configuratie kost de 1.6 € 16.250. De instapkost van de diesel bedraagt € 18.150.

De andere motoren zijn enkel in Stylance uitvoering verkrijgbaar en hebben bijgevolg recht op mistlichten, een snelheidsregelaar, gelakte spiegelhuizen en deurklinken, lederen stuurwiel, boordcomputer en 16-duims lichtmetalen velgen. Twee uitvoeringen van de 2.0TDI, één met 140pk en een aan de Belgische markt aangepaste variant met 136pk, zijn zo verkrijgbaar voor de identieke prijs van € 21.650. Ook de instappers zijn in deze versie verkrijgbaar voor de prijs van € 18.100 voor de benzine en € 19.990 voor de 1.9TDI. Later komt ook nog een 150pk sterke 2.0FSI het benzineaanbod versterken.

Ook de prestaties van deze dynamisch gelijnde monovolume zijn vrijgegeven. De 1.6 haalt 100km/u na 12,8sec en bereikt een top van 181km/u. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 7,7l/100km. De diesels zijn stuk voor stuk sneller; de 1.9TDI heeft 100 na 12,3sec op de teller staan en kan 183km/u halen. De 2.0TDI 140pk is 201km/u snel en doet de spurt in 9,9sec. Het verbruiksgemiddelde bedraagt respectievelijk 5,5 en 5,9l/100km. De 136pk-versie geeft 2km/u en een tiende van een seconde prijs, maar verbruikt ook een deciliter minder. De 2.0TDI wordt gekoppeld aan een zesbak, net als de toekomstige 2.0FSI. De rest heeft een mechanische bak met vijf verhoudingen. Voor de FSI zal een Tiptronic-automaat met zes verhoudingen beschikbaar zijn, terwijl de zwaarste diesel gekoppeld zal kunnen worden aan de innovatieve DSG-automaat. De introductie op de Belgische markt volgt in mei.