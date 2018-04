Studie: Nissan Qashqai

Door: BV

issan’s gloednieuwe Londense designstudio presenteert in Genève de Qashqai. Een studiemodel van een stoere vierzitter voor de actieve yuppie die een wagen wil die ruimte biedt voor de boodschappen, comfortabel is tijdens lange ritten en toch tegen een stootje kan. De ontwerpers gaven hun eerste concept een tweevolumekoets met een vloeiende daklijn, zuivere gespierde lijnen en forse wielkasten. De koplampen zijn gespoten in een speciale lak die overdag dezelfde kleur heeft als de koets, maar bij nacht doorzichtig wordt.

De vormgeving van het interieur is sober en functioneel. Het instrumentenbord bestaat uit twee ronde klokken en centraal bovenin het dashboard zit een LCD-kleurenscherm voor onder meer het GPS-systeem. Alle functies zijn gegroepeerd op de middenconsole, waar ook de automaat bediend wordt. Die heeft geen klassieke hendel meer, maar wordt middels drukknoppen gestuurd. De middenconsole loopt door tot achteraan. De vier individuele zetels zijn eraan opgehangen. Het zitmeubilair vouwt als een schelp in elkaar en kan dan opgeklapt worden boven de middenconsole. Op die manier ontstaat een lange vlakke laadvloer die probleemloos plaats biedt aan o.m. de mountainbike die hoort bij de actieve levensstijl van de eigenaar. De voorste portieren openen conventioneel, de achterste portieren tegen de richting in, telkens onder een hoek van 90°. De B-stijl ontbreekt dus de toegang is ruim en wordt niet belemmerd.